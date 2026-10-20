Fútbol de Ascenso de Paraguay
20 de octubre de 2026 - 12:35

Última fecha de la Primera C, con el ascenso en juego

Equipo de Fulgencio Yegros de Ñemby, que pugna por el ascenso de la Primera C a la B.
Equipo de Fulgencio Yegros de Ñemby, que pugna por el ascenso de la Primera C a la B.APF

El fin se semana se disputará la última fecha de la Primera División C, en la que surgirá el segundo ascenso a la “B”, que acompañará al campeón Pilcomayo.

Por ABC Color
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El Pilcomayo de Mariano Roque Alonso conquistó de forma anticipada el título de la Primera División C, la cuarta y última categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

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Por el segundo cupo a la “B” pugnan Fulgencio Yegros de Ñemby y General Caballero de Zeballos Cue.

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La última ronda marcará la despedida del General Díaz, que al culminar último en el promedio, queda desprogramado en el 2027.

El programa

Viernes 23

Sport Colonial vs. Valois Rivarola

Estadio: Celestino Mongelós.

Horario: 10:00.

Sábado 24

General Caballero CG vs. Fulgencio Yegros

Estadio: Óscar Hugo Sosa, Chaco’i.

Hora: 10:00 (TV).

Atlético Juventud vs. General Caballero ZC

Estadio: Genaro Azcurra.

Horario: 10:00.

Deportivo Pinozá vs. General Díaz

Estadio: Bosque de Pa’i Ñu, Ñemby.

Horario: 10:00.

Oriental FC vs. Capitán Figari

Estadio: Gregorio Sarubbi.

Horario: 16:00.

Humaitá vs. Pilcomayo

Estadio: Eleuterio Sánchez.

Horario: 16:00.