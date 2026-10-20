Última fecha de la Primera C, con el ascenso en juego

El Pilcomayo de Mariano Roque Alonso conquistó de forma anticipada el título de la Primera División C, la cuarta y última categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.
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Por el segundo cupo a la “B” pugnan Fulgencio Yegros de Ñemby y General Caballero de Zeballos Cue.
La última ronda marcará la despedida del General Díaz, que al culminar último en el promedio, queda desprogramado en el 2027.
El programa
Viernes 23
Sport Colonial vs. Valois Rivarola
Estadio: Celestino Mongelós.
Horario: 10:00.
Sábado 24
General Caballero CG vs. Fulgencio Yegros
Estadio: Óscar Hugo Sosa, Chaco’i.
Hora: 10:00 (TV).
Atlético Juventud vs. General Caballero ZC
Estadio: Genaro Azcurra.
Horario: 10:00.
Deportivo Pinozá vs. General Díaz
Estadio: Bosque de Pa’i Ñu, Ñemby.
Horario: 10:00.
Oriental FC vs. Capitán Figari
Estadio: Gregorio Sarubbi.
Horario: 16:00.
Humaitá vs. Pilcomayo
Estadio: Eleuterio Sánchez.
Horario: 16:00.