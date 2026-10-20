Fiesta del ascenso en San Estanislao, a estadio lleno

A falta de una fecha para el cierre de la División Intermedia, el Deportivo Santaní ascendió por tercera vez al círculo privilegiado de nuestro balompié, en el que totaliza tres temporadas.

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Ahora, la misión albinegra es llegar a la categoría de Honor como campeones, expresó el presidente de la institución, Leopoldo Speranza Jara, teniendo en cuenta que los ascensos anteriores se habían dado como subcampeones.

Los goles de Édgar “Chucho” Villalba y Juan Ezequiel “Juanchi” Mereles le dieron el triunfo a los dirigidos por Julio César Irrazábal contra el 3 de Noviembre, que descendió a la Primera B.

En el 2015, Santaní subió a Primera al quedar segundo, detrás del Sportivo San Lorenzo. En 2017 regresó a la categoría de Honor como vice, en una competencia ganada por el 3 de Febrero de Ciudad del Este.

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El próximo domingo, Santaní visitará a Fernando de la Mora (duelo aún no programado) y de ganar, obtendrá por primera vez el título de la Intermedia.

El comunicador local Cristhian “Pulga” Ríos informó que al estadio del Unión Agrícola asistieron 6.200 espectadores. La recaudación alcanzó la suma de 125.000.000 de guaraníes, en concepto de 4.700 boletos expedidos.