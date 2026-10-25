Los Bravos del 24 golean en Fernando de la Mora

Con una campaña que está lejos de las expectativas generadas por su afición, el 24 de Setiembre se propuso cerrar de buena manera la temporada 2026 en la Primera División B, la tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

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Los Bravos del 24 golearon este domingo por 3-0 a 1º de Marzo, en la compañía Santa María de Fernando de la Mora, en la continuidad de la penúltima ronda.

Derlis Alegre Amante, Diaed de Alba y Néstor Esteche anotaron para el elenco aregüeño, que deben afrontar el 2027 con desafíos superiores, como volver a la División Intermedia, en la que tuvieron un fugaz paso en el 2023.

El “24” llegó a 43 puntos en 31 presentaciones, mientras que el 1º de Marzo se quedó en 40.

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Estadio: Víctor Ramón Isasi. Árbitro: Sergio Velázquez. Asistentes: Ulise Pérez y Dalma Rodríguez. Cuarto árbitro: Jorge Ruiz Díaz.

1º de Marzo: Pablo Salinas; Fernando Ramos (88′ José Chipana), Elías Llanes, Sebastián Rojas y Ramón Mancuello; Federico González (88′ Lauro Keim), Francisco Lezcano (46′ Guido Gamarra), Andrés Castillo y Jonatan Villarta; Amalio Quintana y Mauricio Alvarenga (46′ Josías Ortigoza). D.T.: Ysidro Cáceres.

24 de Setiembre: Kevin Hinestroza; Tomas Benítez, Jesús Gallagher, Derlis Alegre Amante (42′ Gerardo Doldán) y Jeiner Anaya; Alexis Peña (83′ Gustavo Rojas), Santiago Dupuy, Cristofer Escurra (42′ Esteban Rodas) (81′ Daniel Gaona) y Diaed de Alba; Néstor Esteche (83′ Pablo Alvarenga) y Cristian Blanco. D.T.: Gerardo Ferreira.

Goles: 41′ Derlis Alegre Amante, 75′ Diaed de Alba y 83′ Néstor Esteche (24S). Incidencia: 75′ Néstor Esteche malogró un penal (24S). Amonestados: 57′ Amalio Quintana (1M); 57′ Tomás Benítez, 66′ Néstor Esteche y 74′ Cristian Blanco (24S). Expulsados: 18′ Jesús Gallagher (24S) y 71′ Ramón Mancuello (1M).

La ronda tendrá continuidad con el partido vespertino entre Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar y Martín Ledesma de Capiatá, en el estadio Herminio Ricardo, a las 16:00, con el arbitraje de Árbitro: Fredy Hermosilla.