Seminales del Nacional B, en Ciudad del Este y Villarrica

Recta final del campeonato Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior, que otorga un jugoso premio deportivo, el paso a la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

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El próximo domingo se disputarán los enfrentamientos de ida de las semifinales, en Ciudad del Este y Villarrica, a las 16:00.

En la capital altoparanaense lidiarán 3 de Febrero y 3 Corrales, mientras que en Villarrica jugarán Quinceno FC de Itapé y Guaraní de Fram.

El monarca 2025 del Nacional B es el 15 de Mayo, que adoptó una denominación marketinera para esta ocasión. Sale de su distrito por falta de infraestructura, por lo que en cierta medida pierde fuerza deportiva.

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Los desquites se desarrollarán una semana después, en Ciudad del Este e Itapúa, en las instalaciones del Cacique frameño o en el Villa Alegre de Encarnación.

El torneo arrancó el 12 de junio, con 14 clubes participantes. Al cabo de la fase regular quedaron eliminados: 12 de Junio de Caacupé, 1º de Setiembre de Benjamín Aceval, Patriotas de Hernandarias, 13 de Junio de Ciudad del Este, Deportivo Británico de Presidente Franco y Choré Central.

Al cabo de la prolongada segunda fase, que tuvo 14 rondas, levantaron el pañuelo del adiós: Pastoreo FC, Ciudad Nueva de Ciudad del Este, Guaraní de Minga Guazú y Deportivo Unión de Pilar.