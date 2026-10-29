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Fútbol de Ascenso de Paraguay
29 de octubre de 2026 - 13:05

Seminales del Nacional B, en Ciudad del Este y Villarrica

El estadio Parque del Guairá albergará el partido entre Quinceno FC y Guaraní de Fram.
El estadio Parque del Guairá albergará el partido entre Quinceno FC y Guaraní de Fram.Redes Sociales

Las capitales de Alto Paraná y Guairá albergarán el domingo los partidos de ida de las semifinales del Nacional B de la UFI, que otorga al campeón una plaza a la División Intermedia.

Por ABC Color
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Recta final del campeonato Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior, que otorga un jugoso premio deportivo, el paso a la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Lea más: Quinceno FC completa el lote de semifinalistas del Nacional B

El próximo domingo se disputarán los enfrentamientos de ida de las semifinales, en Ciudad del Este y Villarrica, a las 16:00.

En la capital altoparanaense lidiarán 3 de Febrero y 3 Corrales, mientras que en Villarrica jugarán Quinceno FC de Itapé y Guaraní de Fram.

Imagen sin descripción

El monarca 2025 del Nacional B es el 15 de Mayo, que adoptó una denominación marketinera para esta ocasión. Sale de su distrito por falta de infraestructura, por lo que en cierta medida pierde fuerza deportiva.

Los desquites se desarrollarán una semana después, en Ciudad del Este e Itapúa, en las instalaciones del Cacique frameño o en el Villa Alegre de Encarnación.

El torneo arrancó el 12 de junio, con 14 clubes participantes. Al cabo de la fase regular quedaron eliminados: 12 de Junio de Caacupé, 1º de Setiembre de Benjamín Aceval, Patriotas de Hernandarias, 13 de Junio de Ciudad del Este, Deportivo Británico de Presidente Franco y Choré Central.

Al cabo de la prolongada segunda fase, que tuvo 14 rondas, levantaron el pañuelo del adiós: Pastoreo FC, Ciudad Nueva de Ciudad del Este, Guaraní de Minga Guazú y Deportivo Unión de Pilar.

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