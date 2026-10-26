Fútbol de Ascenso de Paraguay
26 de octubre de 2026 - 09:28

Quinceno FC completa el lote de semifinalistas del Nacional B

Equipo de Quinceno FC de Itapé, que definirá con Guaraní de Fram una plaza para la final del Nacional B de la UFI.
Equipo de Quinceno FC de Itapé, que definirá con Guaraní de Fram una plaza para la final del Nacional B de la UFI.Instagran

Quinceno FC de Itapé desplazó a Ciudad Nueva de Ciudad del Este del cuadro de semifinalistas del Nacional B de la UFI, que otorga una plaza a la División Intermedia 2027.

Por ABC Color
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La decimocuarta y última fecha de la segunda fase del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior (UFI) alteró el cuadro de clasificados a las semifinales.

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El Quinceno FC, vigente campeón del torneo (con su denominación tradicional, 15 de Mayo), goleó por 5-0 al eliminado Guaraní de Minga Guazú, saltando del quinto a la cuarta posición.

En contrapartida, Ciudad Nueva de Ciudad del Este sucumbió por 2-0 frente al campeonable Guaraní de Fram y quedó al margen del certamen.

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El Cacique frameño quedó en lo más alto de la clasificación en la etapa más más larga de la competición.

En choque entre conjuntos esteños, el 3 de Febrero le ganó al 3 Corrales por 1-0. Ahora se enfrentarán en semifinales, por un boleto en la definición.

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La nota negativa la dio el Deportivo Unión de Pilar, que no se presentó a disputar su partido contra Pastoreo FC, generando una mancha al torneo.

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