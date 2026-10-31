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Fútbol de Ascenso de Paraguay
31 de octubre de 2026 - 12:53

Atlántida asciende a la División Intermedia

Celebración del plantel del Atlántida por el subcampeonato de la Primera B y el ascenso a la División Intermedia.
Celebración del plantel del Atlántida por el subcampeonato de la Primera B y el ascenso a la División Intermedia.APF

Atlántida Sport Club goleó este sábado a Presidente Hayes por 3-0 y ascendió de la Primera División B a la División Intermedia como subcampeón del circuito de la tercera categoría.

Por ABC Color
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Emociones en la jornada de cierre de la temporada de la Primera División B, la tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Lea más: Seminales del Nacional B, en Ciudad del Este y Villarrica

La competencia fue ganada de manera brillante por el 12 de Octubre de Itauguá, que con anticipación obtuvo el título y el paso a la División Intermedia.

Por el segundo cupo pugnaban Atlántida, River Plate y Sport Colombia, aunque el Toro fernandino fue perdiendo fuerzas y quedó sin chances de subir.

Los océanicos afrontaban la ronda decisiva con ventaja sobre el Kelito. Lograron dar el salto a la segunda categoría con la victoria por 3-0 contra Presidente Hayes, en Chaco’i.

River Plate venció de remontada por 3-1 a Martín Ledesma de Capiatá, pero no le alcanzó, ya que necesitaba una combinación de resultados.

En otros partidos, 24 de Setiembre de Areguá goleó 6-0 al 3 de Febrero y 12 de Octubre de Santo Domingo superó por 2-1 al Sport Colombia.

En el último partido del año, Sportivo Iteño y Silvio Pettirossi jugarán esta tarde en el estadio Salvador Morga, en Itá, a las 16:00. Este es un choque decisivo, ya que el que pierda descenderá a la Primera C, a la que cayó el Sportivo Limpeño.

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