Atlántida asciende a la División Intermedia

Emociones en la jornada de cierre de la temporada de la Primera División B, la tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

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La competencia fue ganada de manera brillante por el 12 de Octubre de Itauguá, que con anticipación obtuvo el título y el paso a la División Intermedia.

Por el segundo cupo pugnaban Atlántida, River Plate y Sport Colombia, aunque el Toro fernandino fue perdiendo fuerzas y quedó sin chances de subir.

Los océanicos afrontaban la ronda decisiva con ventaja sobre el Kelito. Lograron dar el salto a la segunda categoría con la victoria por 3-0 contra Presidente Hayes, en Chaco’i.

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River Plate venció de remontada por 3-1 a Martín Ledesma de Capiatá, pero no le alcanzó, ya que necesitaba una combinación de resultados.

En otros partidos, 24 de Setiembre de Areguá goleó 6-0 al 3 de Febrero y 12 de Octubre de Santo Domingo superó por 2-1 al Sport Colombia.

En el último partido del año, Sportivo Iteño y Silvio Pettirossi jugarán esta tarde en el estadio Salvador Morga, en Itá, a las 16:00. Este es un choque decisivo, ya que el que pierda descenderá a la Primera C, a la que cayó el Sportivo Limpeño.