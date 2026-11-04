El domingo surgirán los finalistas del Nacional B de la UFI

La decimoquinta edición del Nacional B de la UFI otorga al monarca una plaza a la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Lea más: Quinceno FC y 3 Corrales sacan ventaja en el Nacional B

En los choques de ida, Quinceno FC de Itapé le ganó por 1-0 al Guaraní de Fram, mientras que el 3 Corrales de Ciudad del Este venció al 3 de Febrero de la misma ciudad por idéntico marcador.

Los desquites se cumplirán en Fram (Itapúa) y en la capital del Alto Paraná.

El sistema de competición establece que la final será al mejor de dos partidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ganador de la competencia 2025 es el 15 de Mayo de Itapé, redenominado Quinceno FC, que el año pasado no pudo ascender a la Intermedia al perder el repechaje en los penales contra el 3 de Noviembre de Asunción.