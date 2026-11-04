ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
35º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Fútbol de Ascenso de Paraguay
04 de noviembre de 2026 - 16:09

El domingo surgirán los finalistas del Nacional B de la UFI

El estadio Gregorio Soroka del Guaraní de Fram albergará el domingo el decisivo partido entre el local y el Quinceno FC de Itapé.
El estadio Gregorio Soroka del Guaraní de Fram albergará el domingo el decisivo partido entre el local y el Quinceno FC de Itapé.Redes sociales

El domingo surgirán los finalistas del campeonato Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior, con el desarrollo de los partidos de vuelta de las semifinales, marcado para las 16:00.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La decimoquinta edición del Nacional B de la UFI otorga al monarca una plaza a la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Lea más: Quinceno FC y 3 Corrales sacan ventaja en el Nacional B

En los choques de ida, Quinceno FC de Itapé le ganó por 1-0 al Guaraní de Fram, mientras que el 3 Corrales de Ciudad del Este venció al 3 de Febrero de la misma ciudad por idéntico marcador.

Los desquites se cumplirán en Fram (Itapúa) y en la capital del Alto Paraná.

Programa de los partidos de vuelta de las semifinales del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.
Programa de los partidos de vuelta de las semifinales del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.

El sistema de competición establece que la final será al mejor de dos partidos.

El ganador de la competencia 2025 es el 15 de Mayo de Itapé, redenominado Quinceno FC, que el año pasado no pudo ascender a la Intermedia al perder el repechaje en los penales contra el 3 de Noviembre de Asunción.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Nacionales
Miguel Vázquez, el unicornio que no pudo ser: una mansión, vehículos de alta gama y un mundo de lujos
Ver más
03
Economía
Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno
Ver más
04
Clima
Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas fuertes y granizo en 3 departamentos
Ver más
05
Policiales
Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos
Ver más

Te puede interesar