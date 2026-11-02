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Fútbol de Ascenso de Paraguay
02 de noviembre de 2026 - 09:11

Quinceno FC y 3 Corrales sacan ventaja en el Nacional B

El Quinceno FC de Itapé dio el primer paso hacia su clasificación a la final con su victoria por 1-0 sobre el Guaraní de Fram.
El Quinceno FC de Itapé dio el primer paso hacia su clasificación a la final con su victoria por 1-0 sobre el Guaraní de Fram.Redes sociales

El Quinceno FC de Itapé y el 3 Corrales se Ciudad del Este obtuvieron el domingo mínima ventaja en los partidos de ida de las semifinales del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.

Por ABC Color
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Las series semifinales del Nacional B de la UFI se encuentran completamente abiertas y serán definidas el próximo domingo, en los enfrentamientos de vuelta.

Lea más: Seminales del Nacional B, en Ciudad del Este y Villarrica

En el estadio Parque del Guairá, en Villarrica, el Quinceno FC le ganó por 1-0 al Guaraní de Fram, aprovechando un contragolpe y la débil cobertura defensiva del Cacique frameño.

En el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este midieron fuerzas dos clubes de la misma comunidad. El 3 Corrales dio la nota al derrotar por 1-0 al local 3 de Febrero, que compitió durante nueve temporadas en la categoría de Honor de nuestro fútbol, en tres etapas.

La decimoquinta edición del Nacional B de la UFI otorga al campeón una plaza a la División Intermedia, el segundo nivel de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Si bien los desquites aún no fueron programados, es altamente probable que se desarrollen el próximo domingo, a las 16:00, en los estadios de 3 Corrales y Guaraní de Fram.

El campeón de la edición anterior del Nacional B es el 15 de Mayo de Itapé, ahora redenominado Quinceno FC.

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