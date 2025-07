Tembetary: Escobar asume la conducción nómada

El profesional luqueño Luis Fernando Escobar es un conocido de la casa, que goza de la plena confianza de las autoridades del Atlético Tembetary, porque además de sus servicios como entrenador, también fue un importante nexo para la adquisición del predio en el que se viene construyendo el complejo rojiverde en Luque (compañía Maramburé).

Lea más: La marcha del Clausura 2025

Tembetary inició el año bajo el comando técnico de Arturo Villasantti. Como los resultados no se dieron, se produjo el cambio de timón, con la llegada del argentino Cristian Díaz, quien con su expulsión contra Ameliano y la consecuente suspensión, ya no estuvo en campo, pasando a cobrar protagonismo su asistente, Gastón Ramondino, quien dijo que como los marcadores no acompañaban, decidieron dar el paso al costado.

El staff de Escobar lo componen Juan Carlos Centurión (asistente), Jorge Ramírez (preparador físico), Jorge Álvarez (entrenador de arqueros), más algunos trabajadores del club considerados de proyección.

“Tenemos que comenzar a sumar, hacer la mayor cantidad de puntos posibles. Sabemos que la situación es difícil, pero vamos a pelear”, dijo a ABC el orientador del club nómada, que el jueves debutará contra Libertad, en La Huerta, a las 18:30.