Tembetary: Retornan los albirrojos Sub 20

Con el descenso a la División Intermedia prácticamente consumado, el Atlético Tembetary tiene como objetivo apuntalar a las jóvenes figuras que integran su dotación.

Los rojiverdes Líder Cáceres y Lucas Guiñazú fueron convocados a la Albirroja Sub 20 para los amistosos contra Brasil, disputados en Ypané.

Derrotados en sus siete partidos del Clausura 2025, los nómadas esperan superar la serie adversa el jueves, en el choque contra Cerro Porteño, a cumplirse en el estadio de Sol de América, a las 16:00.

El entrenador Luis Fernando Escobar, aún con poco tiempo de trabajo con el grupo, espera que los atletas vayan asimilando la metodología implementada para lograr buenos resultados, por más que la suerte en cuanto a la permanencia esté echada, salvo un milagro, que eventualmente podría venir con la supresión del descenso para aumentar a 14 la cantidad de clubes en la máxima categoría.