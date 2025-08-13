Atlético Tembetary

Tembetary: Retornan los albirrojos Sub 20

Luego de prestar servicios a la selección nacional Sub 20, los chicos Líder Cáceres y Lucas Guiñazú se reintegran al plantel del Atlético Tembetary con vistas al partido del viernes contra 2 de Mayo, a celebrarse en Villa Elisa, a las 16:00.

Por ABC Color
12 de agosto de 2025 - 15:04
Lucas Pablo Guiñazú Fernández (18 años) se reintegró al plantel del Atlético Tembetary tras estar al servicio de la selección paraguaya Sub 20.
Lucas Pablo Guiñazú Fernández (18 años) se reintegró al plantel del Atlético Tembetary tras estar al servicio de la selección paraguaya Sub 20.Gentileza

Con el descenso a la División Intermedia prácticamente consumado, el Atlético Tembetary tiene como objetivo apuntalar a las jóvenes figuras que integran su dotación.

Lea más: Luqueño arma una fogata del árbol caído

Los rojiverdes Líder Cáceres y Lucas Guiñazú fueron convocados a la Albirroja Sub 20 para los amistosos contra Brasil, disputados en Ypané.

Derrotados en sus siete partidos del Clausura 2025, los nómadas esperan superar la serie adversa el jueves, en el choque contra Cerro Porteño, a cumplirse en el estadio de Sol de América, a las 16:00.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El entrenador Luis Fernando Escobar, aún con poco tiempo de trabajo con el grupo, espera que los atletas vayan asimilando la metodología implementada para lograr buenos resultados, por más que la suerte en cuanto a la permanencia esté echada, salvo un milagro, que eventualmente podría venir con la supresión del descenso para aumentar a 14 la cantidad de clubes en la máxima categoría.

Enlace copiado