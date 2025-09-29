Olimpia se toma revancha ante Tembetary

El Decano tuvo que sufrir hasta el final

Olimpia inició adueñándose del desarrollo del partido, ejerciendo un dominio territorial palpable y manteniendo una alta posesión de balón en campo contrario con la anuencia de Atlético Tembetary. Sin embargo, la insistencia y el apuro por concretar el ataque generó cierta ansiedad, lo que se tradujo en imprecisión en el último toque.

El sector derecho se consolidó como el predilecto para los avances, y de ahí nació la primera chance clara del Decano, mediante un centro que, ante la indecisión del defensor Olmedo, fue capitalizado por Ferreira, con una chilena se fue rozando el poste izquierdo del portero Canteros.

En la media hora de partido el cuadro rojiverde quedó con diez jugadores tras la expulsión del volante José Díaz, quien tras el pisotón al tobillo izquierdo de Benítez tuvo que ir a las duchas, dejando en inferioridad numérica a su equipo, que de igual forma propuso un encuentro parejo en situaciones de gol.

Antes de llegar a la hora de partido Olimpia inauguró el marcador con el tanto que se originó en un desborde del juvenil Gamarra, quien metió el centro rasante que pasó por Quintana antes de llegar a Redes, quien cerca de la medialuna del área conectó de primera con un derechazo que venció la resistencia de Canteros.

Pese a encajar el gol de apertura, el elenco nómada no bajó los brazos y generó un par de oportunidades con tiros colocados del talentoso Esteche y del recién ingresado Cristaldo, que propiciaron la aparición providencial de Olveira. El partido se mantuvo abierto hasta que Quintana capitalizó un contraataque de manual que solo requirió de tres toques para trasladar el balón de un área a la otra. Segundo gol y alivio.

Arnaldo Gabriel Benítez