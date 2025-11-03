Atlético Tembetary
03 de noviembre de 2025 - 18:06

Tembetary: Gudiño, con despedida anticipada de la temporada

Gabriel Alejandro Gudiño (33 años), delantero argentino del Atlético Tembetary, sufrió dos expulsiones en el torneo Clausura, ambas contra el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.
Gabriel Alejandro Gudiño (33 años), delantero argentino del Atlético Tembetary, sufrió dos expulsiones en el torneo Clausura, ambas contra el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.

Para Gabriel Gudiño, delantero del Atlético Tembetary, la temporada futbolística está terminada.

Por ABC Color

El argentino Gabriel Gudiño, del Atlético Tembetary, fue expulsado en la victoria por 1-0 contra 2 de Mayo, en Pedro Juan Caballero, y al ser reincidente, recibirá tres fechas de suspensión, que son las que le quedan al Clausura.

Lea más: La marcha del Clausura 2025

Gudiño llegó al club nómada a mediados del año. Disputó 16 partidos con la casaca rojiverde y registró tres anotaciones. Su primera tarjeta roja la recibió en la octava fecha del certamen que está en desarrollo, coincidentemente contra el Gallo norteño, en Villa Elisa.

A pesar del descenso matemático a la División Intermedia, “Tembe” tuvo una evolución desde la asunción del entrenador Luis Fernando Escobar, cuyo equipo enfrentará el próximo lunes a Nacional, en el estadio de Sol de América, a las 19:30.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los dos últimos adversarios rojiverdes serán Trinidense y el campeonable Cerro Porteño.