Tembetary: Gudiño, con despedida anticipada de la temporada

El argentino Gabriel Gudiño, del Atlético Tembetary, fue expulsado en la victoria por 1-0 contra 2 de Mayo, en Pedro Juan Caballero, y al ser reincidente, recibirá tres fechas de suspensión, que son las que le quedan al Clausura.

Gudiño llegó al club nómada a mediados del año. Disputó 16 partidos con la casaca rojiverde y registró tres anotaciones. Su primera tarjeta roja la recibió en la octava fecha del certamen que está en desarrollo, coincidentemente contra el Gallo norteño, en Villa Elisa.

A pesar del descenso matemático a la División Intermedia, “Tembe” tuvo una evolución desde la asunción del entrenador Luis Fernando Escobar, cuyo equipo enfrentará el próximo lunes a Nacional, en el estadio de Sol de América, a las 19:30.

Los dos últimos adversarios rojiverdes serán Trinidense y el campeonable Cerro Porteño.