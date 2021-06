Fariña se plantea llegar para el arranque de la temporada

Luis Fariña fue noticia hace semanas por el problema, ya superado, que lo hizo público: el jugador sufrió trastornos de ansiedad con ataques de pánico y episodios de depresión. Hoy, ya entrenándose de nuevo con el plantel de Cerro Porteño tras más de un año, el futbolista se mostró enfocado en esta nueva etapa de su carrera.

“Estoy hablando con el profe (Francisco Arce), que trata de ajustar lo físico. Creo que no voy a tardar mucho. Mi deseo es llegar al primer partido pero depende de lo que vea el Chiqui. Ojalá que pueda estar para el primer partido, ese es mi objetivo”, aseveró en charla con el Cardinal Deportivo.

Acerca de sus sensaciones al volver a pisar un terreno de juego profesional indicó: “Lo extrañaba mucho, fue un tiempo largo. También sentí que el tiempo no había pasado”.

LA VUELTA A CERRO

Fariña manifestó cómo fueron los primeros mensajes para reactivar el contrato. Recordó que fue cuando empezó “a sentir esas ganas de volver a jugar al fútbol, con un tratamiento de por medio, y después empecé normalmente con ganas de jugar al fútbol, comencé con mis amigos en el barrio con quienes jugaba antes”.

“Empecé a entrenar, empecé a sentirme bien, el día que me sentí preparado avisé al club porque no sabía que iban a pretender, si darme a préstamo o qué. Y me preguntaron qué tal estaba para volver al club y aquí estoy”, agregó.

Acotó que también se dio cuando empezó “a sentirme bien, a sentir que tenia esas ganas de volver a jugar al fútbol, en general de de volver a disfrutar la vida”. Fariña y Cerro Porteño habían acordado la suspensión temporal del contrato, que se reactivó al momento del retorno del jugador al club y se extendió por un año más.