Incómodos en el primer tiempo, cambio se sistema en el segundo

“Claudio Aquino es el penalero principal, cuando él no puede o no se siente cómodo es Mauro Boselli y si ambos no están el designado es Jean Paulo como tercero”, contestó cuando fue consultado del porqué pateó el penal Aquino.

Luego habló del juego en sí. “El primer tiempo estuvimos incómodos con el planteamiento del rival, ellos cambiaron su forma de jugar, cerraron bien nuestros circuitos, nos hicieron cometer errores y no pudimos hacer mucho, en el segundo tiempo cambió el partido, cambiamos de sistema, por lo hecho ahí llevamos una merecida victoria”.

Explicó el cambio de Carrascal. “El cambio de Carrascal fue por una necesidad de tener allí alguien que pudiera llegar, pisar el área y en la primera aparición a Ángel Cardozo Lucena le cometieron el penal”.

“No estuvo nervioso después del penal, mi vida cambió mucho después del 18 de julio (fallecimiento de su hijo), muy pocas cosas me han puesto nervioso, son situaciones de juego. Ganamos por la mejoría que tuvimos en el segundo tiempo”, añadió.

Cerro encontró espacios con los cambios. “Encontramos los espacios, abrimos la cancha con la presencia de Cardozo Lucena, Robert y Mateus, pudimos llegar al empate con un gran gol de Alan y después con otra jugada de pelota parada”.

Fue consultado qué les pidió en el entretiempo a los jugadores. “Les pedí que cambiaran el espíritu, la dinámica de juego, que acertaramos más los pases, que nos propusiéramos no perder la disputa como en el primer tiempo, lo hicimos mejor y Ángel colaboró mucho, no se notó el largo tiempo que tuvimos que esperar para que juegue, terminó sin molestias”.

“Los tres cambios fueron importantes, fueron determinantes para mejorar en el juego, para prevalecer sobre el rival, es bueno eso, nos necesitamos todos, falta mucho todavía, hay que seguir ganando para ponernos más cerca de la primera posición”, añadió.

Le costó mucho a su equipo en la etapa inicial. “Costó mucho porque jugamos ante un gran equipo, que cambió su método de juego, obstaculizaron algunos circuitos, nos equivocamos y tienen jugadores de jerarquía, aquí es difícil ganar, han mejorado mucho, Sol hizo un gran partido en el primer tiempo”.

Le gustó mucho el rendimiento de Alan Rodríguez. “El equipo varió en la idea por las características de Villasanti y Cardozo Lucena, llegaban mucho al arco rival, se fue Mathías y vimos que Alan podía jugar ahí con Carrascal y a mí me gustó muchísimo”.

“Hablamos de la importancia del juego del rival, necesitamos tener ideas distintas, trabajamos mucho en la semana y que los entrenamientos sean intensos y dinámicos, eso nos deja tranquilos porque vamos a llegar bien a los partidos que nos quedan”, finalizó.