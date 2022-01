Cerro Porteño cuenta con Robert Morales para el 2022

Se menciona que la cláusula de rescisión con Cerro Porteño por la mitad del pase de Robert Morales es US$ 2.000.000 y que clubes del exterior desean contar con el atacante. Este viernes, tanto el técnico Francisco Arce como el vicepresidente Juan José Zapag señalaron que cuentan con el delantero para encarar el 2022.

“Él está con nosotros para presentarse esta tarde”, aseveró en conferencia de prensa el Chiqui, quien además firmó por cuatro años más. Por su parte, Zapag indicó: “Yo creo que continúa. Tiene una opción que no cumplió su representante, él o el club que pudiera estar interesado”.

“No sé si tiene tiempo o no, es una cláusula que está en el contrato. Mientras no se dé eso, y no tengamos los documentos suficientes, es jugador de Cerro. Estamos tranquilos con eso. Nosotros contamos con él”, remarcó.

“Veremos si hay algún cambio la semana que viene. La cláusula es por un dinero importante, al contado para el club que si llegara a ocurrir y se cumplan todos los requisitos legales podría darse. Así como están las cosas, hoy es jugador de Cerro, contamos con él y esperemos que eso siga así”, sentenció. Además, Zapag confesó que hay acuerdo con el São Paulo para comprar la totalidad del pase de Jean Fernandes.