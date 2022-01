Ullón: “El balance está maquillado”

“No compartimos el balance, es maquillado, tiene demasiadas falencias, nos llama la atención el aumento desmedido en los pases de los jugadores. Cerro no compró ningún jugador en el 2021, sin embargo, vendió y esto tenía que haber bajado. Es un activo ficticio que se consignó en el balance. Vale ciento diez mil millones más el plantel según el balance”, fue lo primero que señaló Ullón a la 730 AM, ABC Cardinal.

“Falta una explicación, se agrega los anexos con el valor de jugadores cada año y eso no está. Se debería poner en la cuenta valuación de jugadores y allí figura cero. Si se revalúo al jugador tiene que aparecer allí”, añadió.

Señaló que las deudas subieron y que lo que figura por ingresos en Copa Libertadores no es real. “Otra cosa, el ingreso de Copa Libertadores figura 20 mil millones de guaraníes siendo que Cerro llegó a octavos de final, eso tiene que figurar. Ingresaron a las arcas de Cerro aproximadamente 26 millones de dólares. Eso debe servir para amortizar las deudas, pero las mismas en vez de bajar, subieron. Saltaron de 170 mil millones a 178 mil millones de guaraníes. Lo único que bajó es lo que se le debe a Juan José Zapag”.

Sobregiro de las cuentas

“Otra cosa deplorable en el balance es el sobregiro en sus cuentas corrientes bancarias, sin embargo, figura en caja más de 2.623 millones de guaraníes. Este efectivo, lo lógico y lo normal es depositar en las cuentas que tienen sobregiro para disminuir el interés del mismo, muestra una desidia por parte de esta administración. Y la deuda de 178 mil millones tiene un vencimiento a corto plazo”, añadió Ullón comentando de vuelta sobre lo encontrado en el balance.

Fue consultado qué seguridad tiene el hincha que si gana la asamblea a Zapag, Cerro ganará campeonatos como él está prometiendo, dijo. “Vamos a cambiar la forma de trabajar y eso significará mayores éxitos deportivos, queremos darle estabilidad, tuvimos 18 técnicos, de 24 campeonatos, ganó solo 6, queremos renovar la forma de trabajar, vamos a contratar un gerente deportivo, queremos tener mejores divisiones formativas y traer los refuerzos que necesitamos para Cerro Porteño. Ahora estamos a una semana del campeonato y no tenemos todos los refuerzos que el técnico necesita”.

Está seguro que ganará el domingo. “Nosotros vamos a ganar las elecciones, estamos convencidos de eso, tenemos gran aceptación de los socios, estamos previendo todos los detalles y confiamos que el socio cerrista diferencia bien los dos modelos que se presentan en la asamblea como ya lo dije días pasados”, concluyó.