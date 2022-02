“Entendimos mal lo que teníamos que hacer en los últimos cinco minutos”

El torneo Apertura 2022 culminó la primera jornada con la victoria del campeón, Cerro Porteño. El Ciclón derrotó 3-2 a Sportivo Ameliano, que en los últimos dos minutos de partido descontó dos veces y acarició el empate en La Nueva Olla. A pesar de la superioridad en gran parte del encuentro, Francisco Arce apuntó al cierre, que generó susto por la seguidilla de tantos de la V Azulada. “Creo que jugamos un gran partido en todo su trámite hasta que nos convirtieron seguido en esos dos o tres minutos que estuvimos como un blanco”, comenzó el DT.

“Igual no fueron errores nuestros. El rival también aprovechó bien y convirtió bien. Pero en la mayor parte del partido lo jugamos con velocidad, con pase filtrados, llegando por los costados, convertimos goles que eso es muy interesante. La dinámica me pareció muy buena para hacer el primer partido”, puntualizó Arce, quien destacó las duplas defensiva Carlos Rolón-Alexis Duarte y ofensiva Robert Morales-Sergio Díaz. Entre los refuerzos que llegaron, el atacante exReal Madrid fue el único que estuvo a disposición para el estreno.

“Todo el equipo se comportó muy bien. Carlos venía entrenando con Alexis, ya se conocen, los dos se complementan muy bien, son rápidos, tienen juego aéreo, anticipan muy bien (…) Ellos dos se complementan muy bien. Robert es más ofensivo, es más directo, es más peleador y Sergio es más participativo, más técnico y de más inventiva”, valoró el entrenador paraguaríense, que agregó que “estamos contentos con los muchachos que han llegado como refuerzo y esperemos lo del centro delantero para que estemos completos”.

“Creo que nos preocupamos pudiendo haber resuelto el partido antes. Como encontramos muchos espacios entendimos mal lo que teníamos que hacer en los últimos cinco y diez minutos. Habría que no atacar tan directo porque atacamos directo y terminamos extenuados algunos que no volvieron a ocupar espacios defensivos y nos convirtieron en buena forma (…) En el segundo tiempo seguimos jugando bien, hicimos los goles, llegamos. Lo que sí me parece que teníamos que haberla tenido más para esperar, el rival estaba a merced”, insistió Arce.

“Tenemos un excelente equipo, que en realidad es un equipo. Que sabe a lo que entrena, que sabe respetarse, valorarse, que es lo más importante, darse su lugar, ofrecer toda su capacidad individual al servicio del equipo como siempre pregonamos, como siempre sugerimos y mostramos nosotros como cuerpo técnico. Esa es una manera de vivir que hay que mantener, hacer crecer y sostener aquí en Cerro porque en Cerro si uno no es proactivo, si no es solidario, si no es participativo, no sobrevive y se convierte en una oveja negra”, finalizó el estratega.