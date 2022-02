Francisco Arce explicó por qué Moreno Martins aún no es titular

Los hinchas de Cerro Porteño en Villarrica pudieron disfrutar de unos pocos minutos de Marcelo Moreno Martins. El atacante, que había debutado en el 2-0 a Guaraní en la ronda pasada, fue nuevamente suplente e ingresó a los 86′ en reemplazo de Robert Morales, autor de los dos tantos contra Guaireña en el Parque del Guairá. Francisco Arce fue consultado por el boliviano, que tuvo una ocasión para convertir, pero el cabezazo exigido pasó a metros de la portería. El DT aclaró que la suplencia del ex Cruzeiro no es por cuestiones físicas.

“El tema de Marcelo no es físico, en ningún momento fue físico. Desde que llegó, al menos de parte nuestra, mía y del resto del cuerpo técnico, no es físico. Él lo que necesita es un tiempo de adaptación al tipo de juego que desarrolla el equipo y por las características que el él tiene, como acoplarse de la mejor manera a esos movimientos. Eso no depende solo de él, depende también de sus compañeros. Ahora que entró sus compañeros lo buscan mucho, lo quieren adecuar rápido”, expresó el entrenador en referencia al atacante de 34 años.

“Para el primer partido que entró, se lo veía con dificultades, pero ahora está mucho mejor. Arrancar o no arrancar dependerá de la decisión nuestra, de la necesidad que tenga el equipo y del rendimiento de sus otros compañeros. Su presencia es de mucha valía para nosotros por lo que representa técnicamente y también como ser humano, porque es un muchacho excepcional y siempre eso se valora en un equipo como el nuestro porque tiene una mayoría de futbolistas jóvenes”, culminó sobre Martins, quien suma 21 minutos en el Ciclón.