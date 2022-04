El mensaje que el pasapelotas de Olimpia envió a Jean en Instagram

El superclásico en la Copa Libertadores tuvo un confuso final. Los jugadores de Olimpia y Cerro Porteño quedaron nuevamente en medio de un incidente, pero esta vez, a causa de un reclamo de Jean Paulo a un pasapelotas. Al termino, el brasileño fue a buscar la toalla, el agua y el rosario que siempre ubica a un costado de la portería: el recoger, no estaba el amuleto.

Jean, muy enojado, apuntó a un alcanzapelotas Gabriel Medina, a quien pidió que devuelva el rosario, una herencia familiar (regalo de su abuelo). “Al final del partido, el pasapelotas, que seguro juega en las formativas de Olimpia, tiró mi rosario a la hinchada de Olimpia, pero yo ni le toque, solo pedí que me devuelva mi rosario”, contó el bahiano en Instagram.

Horas después del incidente, Medina, envío un mensaje privado a Jean con el fin de devolver la pertenencia ajena. El brasileño, que posteriormente publicó la fotografía del rosario, reveló el texto del recogepelotas. “Jean. Soy el pasapelota. Estoy en la Villa Olimpia con la utileria. Pasame un contacto para comunicarme contigo”, escribió.

Jean publicó en una historia el pedido de Medina y comentó en un escrito que “Gabriel Medina, el chico con el que discutí al final del partido pensando que él fue que se apropió de mi rosario, me contactó en Instagram. Me contó que su compañero, otro pasapelota, era el que el rosario y que él iba a hacer que me lo devolviera. Hace unos instantes me lo devolvió”.

Públicamente, en la misma red social, Jean pidió disculpas a Medina. “Estoy acá con Berni, abogado de club, y con toda la humildad para pedir perdón a Gabriel Medina. Y agradecer a él porque él quien recuperó mi rosario (…) “Era un cosa de familia, de mi abuelo y me quedé extremamente enojado. Gracias hermano”, expresó.

