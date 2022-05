Francisco Arce: “La segunda parte fue muy buena”

En la conferencia post-partido, Francisco Arce analizó los matices de la victoria de Cerro Porteño, por la mínima, ante Nacional. Se mostró bastante conforme con ciertos tramos del partido y con otros, no tanto.

“El segundo tiempo fue la mejor versión, entrenar y jugar los partidos por los puntos es diferente. La segunda parte fue muy buena, hizo que fuéramos merecedores de la victoria”.

“Lo que no me gustó del primer tiempo es que pactamos algo y lo hicimos de manera diferente, lanzamos mucho y Cerro no juega así. En los cambios necesitábamos jugadores de otras características y eso ayudó a que el equipo funcionara mejor”.

Destacando el gran papel que desempeñan los jugadores de la reserva azulgrana, ante las apremiantes bajas en el plantel principal, Francisco Arce mencionó:

“Es una exigencia que tenemos, se han hecho inversiones para acelerar el proceso, hoy ya están grandes. Estamos queriendo traer otro grupo de chicos. Está muy bien que sea así, porque esa es la historia del club. Hoy pueden aprovechar sus oportunidades y eso es muy gratificante para nosotros”.