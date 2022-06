Raúl Cáceres intimó a Cerro Porteño por US$ 12.000

Cerro Porteño recibió una intimación de Raúl Cáceres, quien fue transferido al Cruzeiro de Brasil en 2020, durante la pandemia del coronavirus. Antes de la partida al Celeste, que continúa militando en la Serie B, el club adeudaba al futbolista por salario. Dos años después, este martes, el lateral derecho intimó a la entidad de Barrio Obrero.

Lea más: La APF intimó a Sportivo Luqueño y si no paga, perderá puntos

“Hay un reconocimiento de deuda de Cerro Porteño. Le intimamos al club, pero todavía no tenemos respuesta. El reclamo no es mucho, es por doce mil dólares”, expresó el abogado Óscar Gómez, representante legal del jugador, al Cardinal Deportivo. El defensor, que actualmente juega en el América Mineiro de la Serie A, reclama al Ciclón US$ 12.000.

Lea más: Cerro Porteño-Palmeiras: días, horarios y TV de la serie de octavos