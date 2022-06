Atención Cerro: Palmeiras goleó 4-0 y recuperó la cima

El Palmerias disputó el jueves la décima jornada de la Serie A de Brasil. A unos veinte días del primer partido contra Cerro Porteño por los octavos de final de la Copa Libertadores, el Verdão goleó 4-0 al Botafogo de Roberto Jr. Fernández y es líder solitario, recuperando la cima, por las derrotas del Corinthians 1-0 ante Cuiabá y Atlético Mineiro 5-3 contra Fluminense.

Lea más: Braian Samudio está en Cerro Porteño firmando el contrato

Sin Gustavo Gómez, que este viernes fue titular en el empate de la selección paraguaya con Corea del Sur en el segundo amistoso de la Fecha FIFA de junio, ni Raphael Veiga, lesionado, los dirigidos por Abel Ferreira regresaron al triunfo después del empate sin goles con el Galo de Junior Alonso. En la fecha pasada, los paulistas habían cortado una racha de seis triunfos seguidos.

Lea más: Paraguay empató en Corea del Sur con doblete de Miguel Almirón

El vigente bicampeón de América, que suma 19 puntos en el Brasileirão, disputará otros cuatro juegos antes de viajar a Asunción para visitar al Ciclón, el miércoles 29 de junio, en La Nueva Olla: vs. el Coritiba el Gustavo Morínigo y Matías Galarza el domingo 17; vs. Atlético Goianiense de Diego Churín el miércoles 15; vs. São Paulo el lunes 20 y vs. Avaí el domingo 26.