“Me pasó por la cabeza que Claudio Aquino me pudo agredir”

José Méndez fue el árbitro de Libertad-Cerro Porteño, el partido que consagró anticipadamente al Gumarelo como campeón del torneo Apertura 2022. El clásico de la penúltima fecha del primer campeonato del fútbol paraguayo tuvo episodios muy calientes, por sobre todo en el segundo tiempo y con las expulsiones de tres jugadores del Ciclón.

En el Cardinal Deportivo, el juez hizo referencia al tenso momento que vivió cuando amonestó dos veces y mostró la roja a Claudio Aquino, todo en pocos segundos. El argentino, que reclamó al asistente uno que la pelota no salió cuando Alexis Duarte acomodó contra el pecho, encaró al referee hasta que fue separado por el cuarto y Juan Patiño y llevado por Blas Cristaldo.

“Hay cosas que se pueden tolerar y otras que no. Con lo que hizo, si no lo expulsaba, cómo iba a terminar el partido”, expresó Méndez en referencia al reclamo al línea y los aplausos de Aquino en el rostro del árbitro. “Se aproximó bastante a mi, me clavó el dedo en lo pechos, me dijo muchas cosas y luego me golpeó la mano”, añadió a la 730 AM.

“Me llegó a pasar por la cabeza que Claudio Aquino me pudo llegar a agredir”, señaló Méndez, quien reveló que todo lo que realizó Aquino, incluyendo los gestos al sector de Preferencia, está en el informe arbitral. “Todas las acciones, todo lo que se puede ver en TV está en los informes. Dijo muchas cosas, pero está todo informado lo que dijo”, finalizó.