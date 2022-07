Cerro Porteño: horario y dónde ver por TV el duelo con Palmeiras

Aunque parece imposible, Cerro Porteño no pierde la esperanza y va por el milagro en la Copa Libertadores. Después de caer 3-0 en La Nueva Olla, El Ciclón necesita golear al Palmeiras en Sao Paulo para avanzar a los cuartos de final. Francisco Arce tiene definido el once, en el que no aparecen Alexis Duarte, Ángel Cardozo Lucena ni Federico Carrizo, ausentes.

Horario y dónde ver por TV Palmeiras-Cerro Porteño

El Azulgrana, reciente sub-campeón del torneo Apertura 2022 del fútbol paraguayo, vuelve al Allianz Parque, donde en 2018 triunfó por 1-0 con gol de Santiago Arzamendia. Este miércoles, desde las 18:15, el conjunto de Barrio Obrero visita al Verdao de Gustavo Gómez: los hinchas pueden observar el partido de vuelta a través de la cadena internacional ESPN 2.

Lea más: Cerro Porteño va por el milagro en la Copa Libertadores

Arce apuesta por una formación ofensiva y esta vez, alinea a Marcelo Moreno Martins, quien forma un tridente de ataque con Claudio Aquino y Braian Samudio. Por su lado, en reemplazo de Duarte, una de las figuras de la ida, arranca Williams Riveros, mientras que en lugar de Cardozo Lucena comienza Alan Rodríguez, quien deja el lateral izquierdo para Daniel Rivas.