Marcelo Moreno Martins: “Hubo propuestas, pero decidí quedarme en Cerro Porteño”

Marcelo Moreno Martins convirtió en el triunfo de Cerro Porteño 2-1 sobre el 12 de Octubre de Itauguá por el torneo Clausura 2022 y llegó a los cuatro goles con la camiseta azulgrana. El delantero, que arrancó de titular y fue reemplazado a los 69 minutos, conversó en el día después con los medios y reveló que en este mercado de pases, recibió propuestas del extranjero.

“Siempre soy sincero con la prensa y con los hinchas. Hubo sondeos, hablaron con mi empresario, pero en ningún momento quise moverme de Cerro Porteño. Paraguay me recibió muy bien. Por todo lo que he pasado, me hicieron sentir muy bien”, señaló el boliviano, que solo marcó 3 goles entre el torneo Apertura 2022 y la Copa Libertadores.

La expectativa con la que aterrizó Moreno Martins en el fútbol paraguayo fue muy grande, que la primera parte del año del atacante fue un fracaso.

“No querer irme así es algo interno mío. Tuve oportunidades muy buenas para salir, pero no lo hice y no lo quiero hacer. No hice un torneo Apertura como me hubiera gustado, haciendo goles y siendo campeón”, reconoció.

“El hincha quiere ver goles de Marcelo Moreno Martins, pero el equipo gana y eso es más importante. Retribuir al hincha el cariño es lo que haré hasta el final”, finalizó Moreno Martins con relación al tema, asegurando que continúa en el Azulgrana.. El ex Cruzeiro de Brasil había firmado un vínculo por dos temporadas (hasta diciembre de 2023).