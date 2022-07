Francisco Arce y la autocrítica: “Es real, no estamos a plenitud”

Cerro Porteño es el único puntero, a la espera de Nacional-Resistencia (este jueves a las 17:00), del torneo Clausura 2022 del fútbol paraguayo. A pesar de sumar dos triunfos y tener puntaje ideal, el Ciclón continúa lejos de la mejor versión. Posterior a la victoria 1-0 sobre Tacuary con un gol de Damián Bobadilla a los 89′, Francisco Arce reconoció el momento del equipo.

“Es real que no estamos a plenitud. No sé si es por el inicio. Yo lo tomo como si fuese una prosecución de campeonato porque no hubo parate y tenemos que encontrarle la vuelta. Todos los partidos serán diferentes porque es el último (torneo del año). Nosotros necesitábamos ganar porque Libertad casi nunca da esas chances. Tenemos que aprovechar y lo aprovechamos”, expresó.

Luego de cumplir en Sajonia y alcanzar los 6 puntos, Arce es auto crítico, pero puntualiza que hay “tiempo” para mejor el rendimiento. “Tenemos tiempo para crecer, para mejorar, para que sea más vistoso e intenso como nos gusta a nosotros”, señaló el DT sobre el juego del equipo, que superó a rivales de menor rango por la mínima diferencia (2-1 a 12 de Octubre en el debut).

“Estamos en el camino de encontrar nuestra mejor forma. Calculamos siempre por qué pasamos eso y por qué no pasa eso. Buscamos encontrar las salidas. Hay que ser vivos, astutos, ponernos de acuerdo con los jugadores y encontrar la manera para llegar a plenitud en cada partido”, finalizó el técnico, que volverá a cambiar el once para recibir el domingo a Sol de América.

