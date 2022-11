Zeballos y la supuesta dedicatoria a Cerro: “Quizá tengan cola de paja”

Pablo Zeballos sumó otro título a su distinguida carrera en el fútbol paraguayo este viernes, luego de conquistar la Copa Paraguay con el Sportivo Ameliano. En el post-partido, el delantero protagonizó un video donde envía una dedicatoria con la frase “hay alguien que esta Copa no tiene”, en medio de risas con sus compañeros.

A sabiendas de su icónico paso de Cerro Porteño a Olimpia hace más de 12 años, Zeballos habló en el programa Estadio Lleno sobre esa suerte de “rivalidad” con los hinchas azulgranas.

“Solo cuatro equipos ganamos la Copa, hay muchos que no tienen. Yo me refería a alguien no dije ‘hay un club que no tiene’. No sé si les tengo que preguntar (a los hinchas de Cerro) qué decir para que no se tomen por aludidos, eso es problema de ellos y yo no puedo estar pendiente si cae mal”.

Lea más: Pablo Zeballos y la “espina” por no haber ganado ningún título con Cerro

“Hasta hoy encuentro una publicación mía donde le falto al respeto al club, quizá tengan cola de paja por un montón de cosas. Voy a estar agradecido toda la vida, me abrieron las puertas, desde chico soñaba con jugar ahí en Cerro”.

“Quizá haya un enojo por pasar a Olimpia y hacerles goles en los clásicos y festejar. Pasaron 12 años y todavía se sigue hablando”, sentenció PZ10.