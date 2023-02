Curicó Unido vs. Cerro Porteño: El Ciclón se trae media clasificación

El Ciclón debutaba en la Copa Libertadores en la capital chilena enfrentando a un debutante en el torneo, el Curicó Unido. La novedad en el equipo paraguayo era la posición de Gabriel Báez que no iba a jugar de lateral, sino de central, teniendo como lateral por izquierda a Daniel Rivas.

Fueron unos primeros minutos en donde le costó pararse bien en la cancha a los paraguayos, los chilenos manejaron el balón y eran los que llegaban con más peligro hasta el arco de Miguel Martínez que estaba reemplazando a Jean Fernandes, lesionado.

A los 12 minutos se produjo una falta sobre la izquierda para Curicó Unido, el balón llegó al área, mala marca de los paraguayos y Augusto Barrios anotó el gol para los chilenos. A partir de ese minuto se vino la revisión del VAR para ver si el jugador estaba o no en posición adelantada.

Los que estaban en el VAR no se decidieron nunca porque la señal tampoco era buena y muy nítida para resolver que el jugador de Curicó estaba en posición de adelanto. Fueron nueve minutos que no terminaba más en la revisión. Se tuvo que ver en otra cámara y recurrir, incluso, al On field review del árbitro para que él decida. Finalmente dijo que hubo posición adelantada y el gol fue anulado a los 21 minutos.

Cerro Porteño se fue acomodando y lo que le costó en los primeros minutos ya pudo hacerlo en la vuelta del fútbol tras la revisión interminable del VAR. Federico Carrizo comenzó a hacerse de las riendas del juego y allí mejoraron los paraguayos.

Fue una primera etapa en que la jugada más clara fue de Cerro, además del gol de Curicó. Diego Churín cabeceó y la pelota pegó en el travesaño del arquero Cerda.

El segundo tiempo fue otra cosa de los paraguayos. Cerro ingresó de una manera diferente, muy enchufado en el juego con Carrizo jugando en un gran nivel y siendo el organizador de los ataques del Ciclón. Así se vinieron las jugadas en las que Cerro desperdidicó la ocasión de ponerse en ventaja más temprano en el juego.

Claudio Aquino estuvo muy cerca en una jugada por la derecha, Churín hizo la cortina y el volante argentino remató por el arquero que salía de manera desesperada. Antonio Galeano ya estaba en el campo junto a Samudio, y también ingresó Moreno Martins.

Diego Churín estuvo a punto de marcar con un golpe de cabeza donde estaba solo frente al arco. El balón se fue de manera increíble afuera. Fueron varias las oportunidades no aprovechadas por los paraguayos.

Miguel Martínez tuvo que aparecer cuando Curicó intentó por primera vez en la complementaria. Cerro cargó muchísimo por arriba y alguna vez tenía que aprovechar.

Lo hizo cuando el partido se iba, a los 89 minutos llegó el tiro de esquina de Antonio Galeano y el cabezazo de Juan Patiño para anotar el gol del triunfo para el Ciclón de Barrio Obrero con un potente golpe de cabeza.

Cerro ganó y trae media clasificación a la tercera fase. La revancha será el proximo martes en la Nueva Olla.