Sava espera un rendimiento similar al de Chile

“El equipo yo acostumbro a dar una vez que se los dé a los jugadores, como eso todavía no lo hice, no puedo hablar mucho de quien va a jugar. Siempre me gusta que lo sepan ellos primeros, mañana en la charla tendremos el equipo, entrenaremos hoy, lo impórtante es que estamos bien y esperemos hacer un partido como el de Chile, que lo hicimos bien”, señaló el entrenador de Cerro Porteño.

A propósito del juego, mencionó que lo que desea es jugar como los primeros dos partidos que dirigió y como el segundo tiempo ante Resistencia. “Fueron todos los partidos distintos los que dirigimos hasta ahora, en los dos primeros jugó un equipo, después hicimos modificaciones, los dos primeros el equipo funcionó bien controlando los dos partidos, teniendo situaciones de gol, el tercer partido con cambios nos costó en el primer tiempo. Nos dimos cuenta de los errores, corregimos en el entretiempo y en el segundo tiempo jugamos muy bien, esperemos seguir de esta manera, trabajamos para eso”.

El entrenador de Cerro Porteño afirmó que todos los centrales se encuentran a disposición a excepción de Eduardo Brock y que mañana en la charla técnica decidirá quien acompañará a Juan Patiño.

Después del juego ante Curicó pensará en el clásico. “No es difícil para nosotros enfocarnos en este partido y por ahora no pensamos en lo que se viene el sábado, tenemos un partido muy importante mañana para pensar ya en el partido del sábado. De Olimpia voy a ver todo cuando termine el partido de mañana, a partir de ahí, como lo hago siempre, me pongo a ver al rival, hoy me ocupa el partido de mañana”.

Cree que el público apoyará el martes. “A mí siempre en mi carrera me gustó jugar de local, con nuestra gente, el otro día en el primer tiempo cuando no estábamos jugando bien, la gente no nos insultó, siempre nos alentó y cuando vio que el equipo iba para adelante, nos exigía que sigamos así, porque podíamos ganar el partido. Mañana la gente será importante y seguro estará aquí alentandonos”.

Por último, habló de Jean y Miguel Martínez. “Ayer Jean ya empezó a entrenar, está mucho mejor, vamos a evaluarlo hoy, si no puede estar no lo vamos a arriesgar porque quiero que el jugador este en un cien por ciento, tengo mucha confianza en Miguel, me gustan los arqueros que se arriesgan, le dije que siga así”, concluyó.