Facundo Sava y el once de Cerro Porteño con el regreso de Jean

Cerro Porteño disputa la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores. El Ciclón etá a puertas de la fase de grupos del certamen internacional, que inició la etapa el miércoles con el empate 1-1 entre Magallanes e Independiente Medellín y la paridad 1-1 entre Millonarios y Atlético Mineiro. Este jueves, desde las 19:00 en el Castelao, el Azulgrana enfrenta a Fortaleza en Brasil.

A horas del partido, Sava tiene prácticamente definido el once, que tiene como noticia la vuelta de Jean Fernandes. El portero superó la lesión lumbar que sufrió contra Guaireña el 17 de febrero y retorna a la titularidad, en reemplazo de Miguel Martínez, después de cuatro cotejos: 1-0 vs. Curicó Unido, 1-1 vis. Resistencia, 1-0 vs. Curicó Unido y 2-2 vs. Olimpia.

El resto de la formación es el mismo que jugó la revancha ante los Albirrojos en La Nueva Olla y el superclásico del fútbol paraguayo. El DT, que no cuenta con Eduardo Brock por la inhabilitación del brasileño, mantiene a Gabriel Báez en la zaga central y Daniel Rivas en el lateral. Por su parte, en el mediocampo, el doble seis continúa con Ángel Cardozo Lucena y Wilder Viera.

Así, la alineación del conjunto de Barrio Obrero, que definirá la llave la próxima semana en el estadio General Pablo Rojas (jueves 16 a las 19:00), sería con Jean Fernandes; Alberto Espínola, Juan Patiño, Gabriel Báez, Daniel Rivas; Claudio Aquino, Ángel Cardozo Lucena, Wilder Viera, Federico Carrizo; Robert Morales y Diego Churín.