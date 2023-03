Gremio pagó la deuda a Cerro Porteño por Mathías Villasanti

Gremio pagó cerca del millón de dólares a Cerro Porteño y saldó la deuda por el pase de Mathías Villasanti. El club de Porto Alegre había adquirido los derechos del volante paraguayo en cuatro cuotas: pagó las tres primeras, pero no la última. El Ciclón acudió a la FIFA, que el fin de semana sancionó al Tricolor Gaúcho con la prohibición de incorporar jugadores.

Este lunes, los brasileños abonaron a la institución de Barrio Obrero US$ 952.250: 825.000 por el pase, 41.250 por multa, 20.000 por costos procesales y 66.000 por intereses (5%). El Azulgrana suma otro millonario ingreso a las arcas después de US$ 1.100.000 entre la Fase 2 y la Fase 3 y US$ 3.000.000 por la clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“La situación realmente existe. El presidente Alberto Guerra y la Junta Directiva están haciendo todos los esfuerzos posibles para remediar esto lo antes posible. Pronto tendremos una solución y estamos tranquilos al respecto”, había comentado el sábado, Paulo Caleffi, vicepresidente de Gremio, que según Globoesporte, realizó un préstamo bancario para pagar.

