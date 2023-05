Cómo está la tabla del Grupo C tras la victoria 1-0 del Bolívar

Cerro Porteño juega este miércoles en La Nueva Olla con la obligación de ganar. El Ciclón no tiene otro camino si quiere continuar aspirando a los octavos de final de la Copa Libertadores. El complicado escenario es producto de las derrotas seguidas y la victoria de Bolívar 1-0 sobre Barcelona en La Paz en el inicio de la cuarta fecha de la fase de grupos.

Lea más: Cerro vs. Palmeiras: Hora y dónde ver por TV hoy en vivo

La Academia, en una campaña impensada, llegó a 9 puntos y amplió a 6 unidades la diferencia sobre el Azulgrana (3) y el Canario (3) y sacó 3 de ventaja sobre Palmeiras (6). Si los dirigidos por Facundo Sava, que reciben al Verdão, pierden, estarán muy lejos de la posibilidad de avanzar a la serie de los 16 mejores y lucharán por el cupo a la Copa Sudamericana.

En caso de triunfar contra Gustavo Gómez y compañía, que sería histórico porque nunca venció de local al Alviverde en la historia del certamen continental, los de Barrio Obrero seguirán con chances y pelearán en las últimas dos jornadas del Grupo C (vs. Bolívar en La Paz y vs. Barcelona en Guayaquil) por un lugar en la próxima ronda.

Lea más: Cerro Porteño, obligado a ganar para continuar soñando

La tabla de posiciones del Grupo C