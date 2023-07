Cerro Porteño, obligado a ganar, mide al Always Ready de Bolivia

Cerro Porteño juega este miércoles la segunda jornada del Grupo B de la Copa Libertadores Sub 20. El Ciclón, ganador de la Finalísima Sub 19 (vs. Olimpia) en 2022, motivo por el cual clasificó al certamen continental, disputa un partido clave: después de debutar con derrota, está obligado a ganar para continuar con chances de avanzar a la próxima ronda.

Los dirigidos por Diego Gavilán, que habían caída 3-1 contra Independiente del Valle en La Serena, Chile, sede del torneo, enfrentan al Always Ready de Bolivia, que también perdió en la primera fecha (1-0 vs. Envigado de Colombia). El encuentro del Azulgrana es a las 18:00, en el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de la ciudad de Coquimbo.

El Grupo B de la Copa Libertadores Sub 20

El sistema de la Copa Libertadores Sub 20

La competencia internacional, que tiene tres grupos de cuatro equipos cada uno, clasifica a las semifinales a los primeros de cada serie y al mejor segundo entre las tres llaves. “Clasificarán para las semifinales, los equipos que ocupen la primera posición en cada grupo, más el mejor segundo colocado”, señaló el reglamento de la categoría.