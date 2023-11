Facundo Sava: “Intentamos traer defensores y no pudimos”

Facundo Sava, actual entrenador de Sarmiento de Junín de Argentina, habló este viernes con ABC Cardinal sobre su salida de Cerro Porteño a comienzos del Torneo Clausura 2023, a pesar de la racha positiva inicial que no pudo sostenerse.

Acerca de la actualidad del club, Sava expresó: “Algunos partidos ví, no un partido entero, pero algunos momentos ví. Bien, lo que pasa es que ha tenido varios cambios de jugadores y entrenadores y eso por ahí no ayuda mucho. Igual está segundo y clasificando a Copa Libertadores, con Víctor (Bernay), que es una persona que trabaja muy bien”.

El trato con los jugadores

“Me preguntó si podía ir a jugar a otro lado para tener más minutos yo le dije que no, porque lo necesitabas acá, que teníamos mucha confianza en su crecimiento y progreso. No tengo duda que va a ser un gran jugador, de hecho ya lo es, pero va a seguir creciendo mucho más”, contó Sava, sobre el caso del joven defensor, Ronaldo Dejesús.

“Un jugador rápido y fuerte, teníamos confianza en él”, comentó, acerca de otro juvenil, Lucas Quintana. “La relación con los jugadores fue siempre extraordinaria y buena”, añadió.

El porqué de la salida

“Yo no esperaba salir de esa manera, pero se dio así, se sabían los motivos y los dirigentes son gente que las cosas que hacen las hacen pensando mucho”.

“En el partido contra Olimpia empezamos a caer, pero también tuvimos algunas bajas en defensa, como la de Patiño. Intentamos traer un par de defensores centrales, sabíamos que nos podíamos quedar cortos, y no los pudimos traer, porque justo se cerró el libro y nos pasó lo que temíamos que pasaría. Con pocos defensores de experiencia, jugar dos torneos, iba a ser difícil”, aseguró el ‘colorado’.

“Por ahí fallamos por el lado de abarrotar a los jugadores, especialmente después del partido con Olimpia. Contra el Bolívar, tuvimos algunos problemas ahí nosotros. El hecho de no haber podido conseguir traer dos defensores centrales, como nosotros pretendíamos, para enfrentar los dos torneos, fue algo que nos jugó en contra”.

“Yo hablé con ellos, los jugadores entregaron al 100 por ciento en todo momento. Los exprimimos, pobres, a varios de los que venían jugando. El error fue más nuestro que de ellos”, expresó Sava.

“No tengo redes, no las uso, pero por supuesto que la gente me comenta y estoy muy agradecido por el trato con la gente de Cerro. Los dirigentes, la gente que trabaja en el club. Se me pone la piel de gallina, porque el trato que tuvimos con todos y, en especial con la gente, la verdad ha sido muy bueno. Tanto mi cuerpo técnico como yo, nos hemos sentido muy agusto en el país”.