Gabriel Ávalos, en el radar de Cerro Porteño e Independiente

Gabriel Ávalos es el delantero elegido para reforzar Cerro Porteño en la temporada 2024. El futbolista paraguayo confirmó que el representante recibió el llamado del Ciclón, que no es el único que tiene en la mira al delantero. En Argentina, el otro interesado es Independiente de Avellaneda, que consultó por las condiciones económicas del atacante de la selección paraguaya.

Según Germán García Grova, especializado en mercado de pases, Argentinos Juniors solicitó por Ávalos, como cláusula de salida, US$ 2.000.000. “Independiente y AAAJ avanzaron sobre la transferencia de Gabriel Ávalos. Argentinos le comunicó a #CAI que la cláusula de salida del delantero de 33 años es de US$2M netos”, escribió el periodista argentino en las redes sociales.

“Cerro Porteño cumple mis expectativas”

“Cerro Porteño es un club grande del país. Claro que cumple con mis expectativas en cuanto a los desafíos deportivos y el bienestar económico. Me queda un año de contrato con Argentinos Juniors pero hay buena disposición si aparece una buena oferta”, había expresado Ávalos a Radio 650 AM. El ex General Díaz todavía tiene contrato con el Bicho de la Paternal hasta diciembre 2024.

