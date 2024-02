Cerro Porteño: ¿Cuándo y dónde jugará la séptima fecha?

Cerro Porteño empató por tercer partido consecutivo y suma cuatro cotejos sin victorias: 0-3 vs. 2 de Mayo, 2-2 vs. General Caballero de Juan León Mallorquín, 1-1 vs. Libertad y 1-1 vs. Olimpia. La racha sin victorias ubicó al Ciclón en el quinto lugar de la tabla de posiciones y a 5 unidades del Gumarelo, único líder del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo.

El Azulgrana ya no puede perder puntos si quiere mantener las esperanzas de pelear por el campeonato. Los dirigidos por Víctor Bernay tendrán un mes y medio aproximadamente antes del debut en la Copa Libertadores 2024 para buscar reducir la diferencia con el supercampeón, que tiene como escolta a Sportivo Luqueño con 11 y a Guaraní tercero con 10.

Cerro Porteño, el sábado en el Defensores del Chaco

En la próxima ronda, la séptima, los de Barrio Obrero volverán a jugar antes del puntero (lunes), pero en esta ocasión serán locales del Sol de América, que estrenó a Humberto García con derrota 2-1 frente al Gumarelo y que es el único equipo sin ganar en el certamen. El encuentro será el sábado 24 de febrero, a las 20:45, en el estadio Defensores del Chaco.