Cerro Porteño: La diferencia con Libertad y cuándo vuelve a jugar

Cerro Porteño igualó con Olimpia en el segundo superclásico de la temporada 2024 del fútbol paraguayo. El Ciclón estaba obligado a triunfar, motivo por el cual, el punto que sumó después del 1-1 en La Nueva Olla no es un bueno. El Azulgrana no recuperó la punta de la tabla de posiciones y ahora ya no depende de sí mimos para conquistar el título.

Dos días antes del partido frente al tradicional rival, Libertad había goleado 4-1 a Sol de América y recuperó parcialmente el liderato, cargando toda la presión a los de Barrio Obrero como también al Decano, que debía ganar para recortar la desventaja. Con el empate, los dirigidos por Manolo Jiménez llegaron a 33 puntos y quedaron a 2 unidades del supercampeón.

Cerro Porteño: ¿Cuándo vuelve a jugar?

Cerro Porteño no tiene margen de error, pero ahora esperando por una tropiezo del líder. En la próxima presentación, el Ciclón volverá a jugar después del Repollero: visitará a Sol de América, el domingo 19 de mayo, a las 20:00, en el estadio Defensores del Chaco. Antes, el Ciclón viajará a Río de Janeiro para medir a Fluminense, el jueves 16 a las 18:00, pr la Copa Libertadores 2024.