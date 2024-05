Oficial: Sol de América vs. Cerro Porteño, el domingo a las 15:15

Sol de América vs. Cerro Porteño cambió de horario debido a las bajas temperaturas. Originalmente programado para el domingo 19 de mayo, a las 20:00 en el Defensores del Chaco, el partido será en la misma fecha, pero a las 15:15. El choque entre el Danzarín y el Ciclón no es el primero en sufrir modificaciones: Olimpia vs. Guaraní, este sábado en Sajonia, también bajó a las 15:00.

“No fue fácil. Sol-Cerro queríamos cambiar de horario, después teníamos que coordinar con la TV y también cambiar el horario del otro partido”, expresó Raúl González, presidente del club de Villa Elisa, que tendrá el estreno del técnico Troadio Duarte. “Estamos satisfechos con el cambio, principalmente por el pronóstico para mañana, marca mucho frío”, añadió al Cardinal Deportivo.