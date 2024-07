“Me sentí muy cómodo”: Enzo y el regreso en Cerro Porteño

Enzo Giménez regresó a la competencia oficial en Cerro Porteño después de haber sido separado por las críticas y de estar muy cerca de abandonar el club. Pero los problemas en el lateral derecho con la suspensión de Alan Benítez y la ida de Alan Núñez a los Juegos Olímpicos 2024 obligaron a la continuidad del ex General Díaz, que arrancó de titular ante Athletico Paranaense.

Giménez disputó un gran partido tanto en defensa como en ataque, siendo protagonista en la jugada del gol de Miguel Benítez. “En lo personal bien, me sentí muy cómodo gracias a la confianza del cuerpo técnico y mi compañero. En lo grupal pudimos haber ganado, quedamos con esa sensación amarga de poder haberlo ganado, pero allá iremos a batallar”, aseguró el futbolista.

Enzo puntualizó que nunca bajo los brazos a pesar de la lluvia de críticas a causa del error que terminó en el gol de la victoria 1-0 de Colo Colo sobre Cerro Porteño en el debut por la Copa Libertadores 2024. “No pude bajar los brazos en ninguno momento gracias a la familia. Hoy se ve reflejado, traté de hacer la mejor cosa dentro de la cancha”, expresó.

Giménez no jugaba desde aquel 4 de abril, cuando también arrancó de titular ante el Cacique en el estadio Monumental de Santiago. “Nunca bajé los brazos gracias a la familia. Me voy un poco contento con el trabajo, pero esto no se queda así”, finalizó el jugador de 26 años, que será nuevamente de la partida en la revancha contra los brasileños por Copa Sudamericana 2024.

