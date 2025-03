Cerro Porteño: Qué sanción recibiría si llega a Perú en el día del partido

Cerro Porteño continúa en Asunción sin poder volar con destino a Perú para disputar la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2025. El chárter contratado por el Ciclón tiene nacionalidad venezolana, razón por la que no tiene autorización para aterrizar en suelo peruano. El club ejecutó un plan, descartó a los caribeños y utilizará un avión incaico para llegar a la sede del partido.

Pero este retraso haría que la delegación azulgrana llegue a Arequipa en el día del encuentro, una situación que viola el Manual de Clubes 2025 del torneo continental. Según la normativa, los equipos deben estar en la ciudad o en el país del cotejo por lo menos 24 horas antes del horario del inicio. El duelo está fijado para las 17:00 hora local y las 19:00 de Paraguay.

El Manual de Clubes de la Copa Libertadores

En el punto 5.3.2 “Llegada de los equipos a la ciudad” del Manual de Clubes 2025 de la Copa Libertadores, elaborada por la Confederación Sudamericana de Fútbol, el reglamento señala que “todos los equipos deberán estar en la ciudad (o en un radio de 100km) en la cual se realizará el partido por lo menos 24h antes del horario de su inicio”.

#CerroPorteño | “El gobierno de Perú de manera inesperada para nosotros, no permite el aterrizaje del avión chárter que nos lleva a Arequipa”, fueron las declaraciones de Gabriel Weiner, gerente deportivo del club para ABC, explicando la demora del vuelo. 🗣️⚠️



“En el caso de partidos realizados en ciudades con altitud superior a 2.000m sobre el nivel del mar, los equipos deberán llegar al país en el cual se realizará el partido por lo menos 24h antes de su inicio y, única y exclusivamente en esta situación, podrán excepcionalmente llegar a la ciudad, o a un radio de 50km, hasta 6 horas antes del inicio del partido”, continúa.

El Manual contempla infracciones en caso de no cumplir la regla. En caso de una primera infracción, que sería el caso de Cerro Porteño, la Conmebol realizará una advertencia. Si repite, habrá una multa no inferior a US$ 50.000. “Por una primera infracción: Advertencia. Por una segunda o subsiguiente infracción: Multa no inferior a USD50.000″, menciona.