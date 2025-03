La presidenta de Palmeiras pide la ¡expulsión de Cerro Porteño de la Copa Libertadores Sub 20!

Leila Pereira habló en conferencia y repudió los actos racistas que sufrieron los jugadores del Palmeiras en el partido frente a Cerro Porteño por la Copa Libertadores Sub 20 Paraguay 2025. La presidenta del club brasileño reveló que solicitará la expulsión del Ciclón de la competencia continental. “Vamos a llegar hasta el último recurso”, comentó.

“Vamos a llegar hasta el último recurso para que Cerro Porteño y los racistas y delincuentes sean castigados de manera ejemplar. De hecho, vamos a pedir que el equipo sea excluido de la competición. No es la primera vez que este club ataca a nuestros deportistas y aficionados”, expresó Pereira, recordando el episodio de 2022 en la Copa Libertadores.

“Palmeiras no tolerará más ningún tipo de delito”

“Palmeiras no tolerará más ningún tipo de delito contra nuestros deportistas. Tomemos medidas drásticas. Y entonces el fanático me pregunta... “Presidenta, ¿qué sentido tiene publicar notas?” Llega un punto en que el presidente del club se vuelve impotente, no tengo poder policial, ni poder para castigar. Lo que puedo hacer es protestar y manifestarme”, manifestó.

