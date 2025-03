Cerro Porteño y ¡el monto que debe al presidente Juan José Zapag!

Cerro Porteño realiza la Asamblea Ordinaria en La Nueva Olla. En un ambiente tenso y caldeado entre oficialistas y opositores, en la antesala de las elecciones del Tribunal Electoral Independiente, la comisión directiva presidida por Juan José Zapag presentó la “Memoria y el Balance del Ejercicio 2024″. En la misma, fue revelada la deuda del club con el actual presidente.

La institución azulgrana debe a Zapag, quien deja la presidencia en diciembre de este año, US$ 11.730.570. El monto figura en la Nota 13, “Préstamos J.J. Zapag”. En la misma, señala que “el saldo de préstamos vigentes al 31/12/2024 con el Dr. Juan José Zapag es US$ 11.730.570″. La cifra descendió con respecto a los US$ 15.241.544 que figuraban hasta el 31 de diciembre de 2023.

La deuda de Cerro Porteño con Juan José Zapag