Cerro Porteño, distante de Libertad en el Apertura

La última vez que Cerro Porteño pudo gritar campeón fue en el Clausura 2021, con el agónico empate consagratorio frente a Guaraní, en Dos Bocas. El club popular está por completar siete torneos ligueros sin conquistas, racha por demás prolongada para un grande.

El técnico argentino Diego Hernán Martínez reconoció la gran ventaja que lleva Libertad al frente de la clasificación, pero mencionó que existe una rica historia por defender.

“Hay muchos puntos en juego y los vamos a tratar de ganar, es una obligación, la institución nos obliga. No soy tonto, no soy iluso, hay mucha diferencia y con un rival que prácticamente no pierde puntos, pero vamos a pelearla para descontar y terminar lo más arriba posible”, significó.

De los 17 cotejos conducidos al Ciclón, Martínez registra 10 victorias, tres empates y cuatro derrotas.

Con relación al traspié en La Huerta, mencionó. “Perdimos una final muy importante, quedó muy largo, pero vamos a seguir luchando hasta donde podamos”, consignó.

Las equivocaciones cometidas. “Nos apurábamos un poco para meter ese pase final, tuvimos situaciones, pero nos faltó precisión. También el arquero de ellos (Rodrigo Morínigo) reaccionó muy bien. Ante Libertad tenés que marcar la diferencia. El rival, lo poco que tuvo lo concretó y desde ahí se defendió bien”, señaló.

El miércoles, Cerro Porteño tendrá una parada brava por la Copa Libertadores. Enfrentará al Palmeiras en la ciudad brasileña de São Paulo, a las 21:30, en su segunda presentación de la fase de grupos, después de ganar en la primera contra el Bolívar en La Nueva Olla, por 4-2.