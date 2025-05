¿Cuántas entradas recibirá Cerro Porteño para visitar a Sportivo Ameliano en ciudad de Villeta?

Sportivo Ameliano recibirá a Cerro Porteño en el Ameliano Villeta por la fecha 20 del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo. La V Azulada “no moverá un dedo para cambiar de escenario” y mantiene la localía en la ciudad de Villeta a pesar del buen momento del Ciclón, que reduce a 2 puntos parcialmente la diferencia con Libertad y continúa firme en la pelea por el título.

Lea más: “No vamos a mover un dedo para cambiar de escenario”

Héctor Melgarejo reveló hoy que concederá a los hinchas azulgranas 800 lugares de los 4.500 que habilitará para el encuentro del miércoles 21 de mayo, a las 15:00, hora de Paraguay. “La idea nuestra es habilitar unas ochocientas entradas a la gente de Cerro”, mencionó. “El estadio da para más, pero no queremos hacer una venta excesiva”, aseguró el presidente del club.

La venta de entradas comenzaría el lunes

La venta de las entradas de Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño comenzaría el lunes, siempre y cuando no exista alguna modificación. “Debería empezar el lunes, ni bien termina nuestro partido el domingo (vos Guaraní en Itauguá). Tenemos los precios fijados y ya tenemos la fecha. Una vez que se lanzan las entradas ya no hay vuelta atrás”, especificó con respecto al cambio de cancha.