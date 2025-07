Diego Martínez sobre los lesionados: “me preocupa mucho a mí como entrenador”

“Sí, me preocupa mucho, me preocupa mucho a mí como entrenador, que soy el máximo responsable”, afirmó Martínez con visible inquietud. “No tengo explicación. Seguramente habré cometido algún error yo en la semana y por eso tuvimos los lesionados. Siempre hablamos con el cuerpo técnico y analizamos qué podemos hacer y qué decir. No puedo agregarte más que eso”.

El técnico hizo referencia a la lesión de Gastón Giménez durante el calentamiento previo al partido, un golpe inesperado. “Gastón sintió una molestia en la entrada en calor, en la última parte, antes de hacer los ejercicios de velocidad. Sintió una molestia, creo que en el aductor. Esperemos que no sea grave”, detalló.

La otra baja sensible en pleno partido fue la de Guillermo Benítez, quien tuvo que abandonar el campo en el minuto 41. “Lo de Guillermo es el hombro, el otro hombro que tuvo, increíble, el otro hombro que tuvo la molestia en la preparación. Una situación traumática y la verdad que una lástima que en el primer partido tengamos tres bajas tan importantes”, lamentó Martínez, haciendo hincapié en la reincidencia de la lesión en un hombro distinto al afectado anteriormente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Martínez también brindó una actualización sobre la situación de Federico “Pachi” Carrizo, un jugador clave para el esquema azulgrana. “Pachi está en recuperación. Nos pidió en el último partido con Tembetary hacerse un tratamiento en su rodilla, ya que la verdad jugó los primeros seis meses, los últimos con tanta cantidad de partidos, con bastante dolor”, explicó.

El proceso de recuperación del “Pachi” se ha extendido más de lo previsto por el cuerpo técnico. “Eso le iba a producir un parate. Se extendió más de lo que pensábamos, porque entendíamos o entendía yo particularmente que iba a estar disponible un tiempo antes, pero ya está haciendo trabajo de campo y esperemos que rápidamente pueda sumarse de manera normal a la par del grupo”, finalizó Martínez, esperando contar pronto con el mediocampista argentino.