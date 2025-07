Diego Martínez: “Lo que más me gustó fue la concentración y el temperamento”

“Fue un partido muy difícil, en una cancha muy complicada y contra un rival con un modelo de juego muy marcado. Sabíamos que habría aspectos que buscamos en nuestro juego que hoy no podrían estar por muchas razones: por las dimensiones del campo y por el estado de algunos de los sectores. Sin embargo, había algo que teníamos que hacer, que hacemos y que intentamos a veces, que es tratar de utilizar las bandas. Creo que el equipo, desde el juego, pudo aprovechar eso. Lo que más me gustó fue la concentración y el temperamento para disputar; y cuando no se podía jugar, había que pelearlo, y el equipo lo hizo, lo hizo muy bien", valoró el argentino.

El técnico azulgrana profundizó en la dificultad de generar juego asociado. “El equipo estuvo compacto todo el partido; era muy difícil poder hacer un juego asociado, por la característica, como dije recién, del rival y por el estado del campo donde nos tocó jugar. Estoy contento porque los muchachos lo entendieron bien y trabajaron bien el partido. Con un hombre más, por momentos se vio que teníamos la posibilidad de aumentar. Tuvimos chances realmente claras”, analizó el conductor azulgrana.

En el aspecto defensivo, Martínez se mostró satisfecho. “En fase defensiva prácticamente no sufrimos, más allá de que al tener tan poca distancia en el marcador, cualquier situación podía terminar siendo peligrosa. Pero creo que, como dije recién, me gustó la valentía y el temperamento que el equipo tuvo a la hora de no tener la pelota, de no conceder y de no bajar la concentración, para no darle a Ameliano situaciones que pudieran aprovechar. Lógicamente, creo que sí podríamos haber estado un poco más tranquilos y fríos en esos últimos metros, donde hubo situaciones que realmente fueron claras y hubieran sido de gran ayuda para terminar el partido aún más cómodo".