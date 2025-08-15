Cerro Porteño: Cuándo juega la vuelta y cómo clasifica a cuartos

Cerro Porteño perdió 1-0 con Estudiantes de La Plata en el comienzo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. La derrota en La Nueva Olla de Asunción, con un gol de penal de Santiago Ascacíbar a los 97 minutos, obliga al Ciclón a remontar la serie para clasificar a los cuartos de final. La revancha será en una semana en la ciudad de La Plata.

Paraguayos y argentinos jugarán la vuelta el miércoles 20 de agosto, a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio UNO. Previo el juego, ambos defienden el liderato en sus respectivos campeonatos: el Azulgrana enfrenta a Guaraní el sábado 16 (18:30) en el Arsenio Erico, mientras que el Pincha de Santiago Arzamendia mide a Banfield el domingo 17 (16:15) en el Florencio Solá.

Cerro Porteño: ¿Cómo clasifica a cuartos de final?

Cerro Porteño está 0-1 en el global de la serie contra Estudiantes de La Plata. Por lo tanto, el Ciclón debe ganar por una diferencia de dos goles en el juego de vuelta para acceder directamente a los cuartos de final. En caso de triunfar por un tanto, habrá penales, mientras que un empate o una nueva derrota, sentencia la eliminación del conjunto de Barrio Obrero del certamen.