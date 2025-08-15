Diego Martínez: de “el equipo compitió muy bien” a “Estudiantes se lleva demasiado premio”

Cerro Porteño condicionó la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El Ciclón perdió de local 1-0 con Estudiantes de La Plata y está obligado a remontar la próxima semana para continuar en el certamen más importante del continente. Aunque el rendimiento fue pobre y hasta vergonzoso, para Diego Martínez “el equipo compitió muy bien”.

Lea más: Cerro Porteño: Cuándo juega la vuelta y cómo clasifica a cuartos

“Fue un partido muy disputado, muy parejo, contra uno de los equipos en cuanto a plantilla y rendimiento en el último tiempo en el fútbol argentino”, analizó el DT en la conferencia. “El equipo compitió muy bien, tuvo sus situaciones, el rival tuvo alguna aproximación”, aseguró el argentino, que continúa sin vencer superar a Eduardo Domínguez (3 derrotas en 6 partidos).

“Estudiantes se lleva demasiado premio”

“No pudimos tener ese control como logramos tener muchas veces en la Liga local, creo un poco buscado por el plan de partido partir de entender el contexto del rival al que enfrentamos y las características de los futbolistas que tiene el rival. En ese plan de parido creo que el equipo lo hizo bien. Estudiantes se lleva demasiado premio”, puntualizó el entrenador.

“Buscaremos en la vuelta imponernos”

Martínez habló de la revancha y adelantó que “buscaremos imponernos” en el cotejo de la próxima semana. “Todavía quedan noventa minutos y buscaremos en la vuelta imponernos, ganar el partido y pasar de fase”, mencionó. La vuelta entre paraguayos y argentinos será el miércoles 20 de agosto, a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio Uno de la ciudad de La Plata.

