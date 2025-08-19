Cerro Porteño, por la remontada en la Libertadores

Cerro Porteño, que tiene el mote del Ciclón por sus remontadas, tiene la misión de volcar a su favor la serie contra Estudiantes de La Plata luego de la derrota sufrida la semana pasada en casa por 1-0, en el choque de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El viaje aéreo está fijado a las 16:00, por lo que la práctica táctica para la definición del elenco será en el barrio, en horario matinal. La comitiva se hospedará en el Sheraton Buenos Aires.

La invicta campaña en el torneo Clausura (seis victorias y dos empates) tiene motivada a la plantilla dirigida por el argentino Diego Hernán Martínez, que sabe que para revertir la situación adversa, requieren de un gran esfuerzo.

El orientador, de 46 años, lleva 41 juegos dirigidos a “la mitad más uno”, con un balance de 23 victorias, 9 empates y 9 derrotas.

El enfrentamiento se disputará en el estadio Uno, de la Ciudad de las diagonales, bajo el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

La más probable formación azulgrana es la compuesta por: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Matías Pérez, Lucas Quintana y Blas Riveros; Juan Manuel Iturbe, Robert Piris da Motta, Wilder Viera y Federico Carrizo; Sergio Araújo y Jonatan Torres.

El clasificado lidiará en cuartos de final con el vencedor de la eliminatoria entre los brasileño Flamengo e Inter de Porto Alegre, con ventaja en la ida del popular club rojinegro de Río de Janeiro.