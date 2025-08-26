Cerro Porteño, con una materia pendiente a nivel local

El Ciclón de Bario Obrero, Cerro Porteño, inicia este miércoles su campaña en la Copa Paraguay contra Pastoreo FC, de la División Intermedia, en duelo a celebrarse en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 18:30.

El techo azulgrana en el torneo de integración de la Asociación Paraguaya de Fútbol que se disputa desde el 2018 es cuartos de final.

La Copa Paraguay otorga la cuarta plaza de la Copa Libertadores y que conforme pasan los años es encarada con mayor fuerza por los clubes de la máxima categoría.

Golpeado por la primera derrota sufrida en el Clausura contra Trinidense, el cuestionado técnico Diego Martínez prepara una formación respetable, con una mezcla de habituales titulares con suplentes.

La alineación tentativa cerrista es la compuesta por: Júnior Fernández, Rodrigo Gómez, Matías Pérez, Lucas Quintana y Carlos Zárate; Gabriel Aguayo, Jorge Marcelino, Fabrizio Peralta y Federico Carrizo; Cecilio Domínguez y Luis Amarilla.

El ganador medirá en octavos al vencedor de la llave entre Sol de América y Recoleta FC.